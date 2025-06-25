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19:26, 25 июня 2025Забота о себе

Россиянам подсказали пять эффективных способов избавиться от храпа

Врач Павлова посоветовала при храпе промывать нос солевым раствором
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shane / Unsplash

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что от храпа можно избавиться. В своем Telegram-канале она подсказала россиянам пять эффективных способов это сделать.

По словам врача, при храпе необходимо контролировать положение тела во время сна. Для этого она посоветовала спать на боку: в этом случае рот не будет непроизвольно открываться, а язык — откидываться. Тем временем сон на спине только усугубит ситуацию с храпом, подчеркнула медик.

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Специалист добавила, что промывание носа солевым раствором поможет избавиться от аллергенов и слизи, в результате чего восстановится свободное дыхание. Кроме того, существуют специальные носовые расширители для улучшения прохождения воздушного потока. В заключение Павлова посоветовала выполнять упражнения для укрепления мышц глотки и неба, а также тренировать язык.

Ранее врач Марри Хорват рассказал о причинах усталости после полноценного сна. По его словам, это может быть связано с анемией.

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