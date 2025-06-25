Россиянам пообещали вознаграждение за помощь в поиске убийцы пенсионерок в станице

МВД пообещало вознаграждение за данные об убийстве 2 женщин в Ростовской области

ГУ МВД России по Ростовской области попросило местных жителей предоставить любые данные о расправе над двумя пенсионерками в станице Тацинской. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

За это в ведомстве пообещали вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

16 марта в доме в станице Тацинской нашли без признаков жизни 64-летнюю женщину и ее 65-летнюю сиделку. У одной из них были колото-резаные раны, а у второй обнаружили черепно-мозговую травму. Следователи возбудили уголовное дело, однако пока виновного не нашли.

Ранее в Перми задержали 20-летнего бывшего участника специальной военной операции (СВО), подозреваемого в расправе над пожилыми родственниками.