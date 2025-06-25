Вернувшегося с СВО россиянина задержали за расправу над пожилыми родственниками

В Перми за расправу над бабушкой и дедушкой задержали вернувшегося с СВО внука

В Перми задержали 20-летнего бывшего участника специальной военной операции (СВО) на Украине, подозреваемого в расправе над пожилыми родственниками. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 76-летний мужчина и его 64-летняя супруга, проживавшие в селе Месягутово в Башкортостане, с начала июня не отвечали на звонки родных. Когда силовики вошли в квартиру, то нашли пенсионеров на полу с колотыми ранениями от ножа в спину и шею. Выяснилось, что пропал автомобиль супругов.

Вскоре пропавший транспорт нашелся в Кунгурском районе Пермского края. В ходе розыска в Перми был задержан и 20-летний внук потерпевших. 11 мая ему дали отпуск на пять недель. Задержанный признался в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области россиянина заподозрили в расправе над 44-летней женой бойца, павшего в зоне СВО.