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15:48, 25 июня 2025Моя страна

Россияне поймали гигантского сома

Россияне поймали сома весом 90 килограммов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: muroPhotographer / Shutterstock / Fotodom

Рыбаки во Владимирской области поймали гигантского сома. Об этом сообщает «Муром 24».

Уточняется, что выловить рыбу удалось в городе Муром в районе автомобильных мостов через Оку. Вес сома составил 90 килограммов. Эксперты считают, что такой вес рыба набирает к 25 годам, при этом хищник может прожить до 100 лет.

Ранее сообщалось, что российский рыбак выловил гигантского сома размером с человека в городе Агидели в Башкирии. Как рассказали организаторы республиканского фестиваля «Открытие сезона — 2025», на реке Белой во время подводной охоты был пойман сом весом 50 килограммов.

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