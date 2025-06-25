Россиянин нанял киллера для похищения и расправы над зятем

В Москве россиянина признали виновным в организации расправы над зятем

В Москве коллегия присяжных заседателей признала виновным россиянина Александра Кибельченко в организации похищения и расправе над зятем. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

По данным следствия, мужчина пошел на преступления из-за ненависти к бывшему зятю. Причиной были сложные отношения потерпевшего с его дочерью, а также многочисленные судебные процессы, связанные с разделом имущества и вопросами воспитания и проживания детей после развода. Тесть захотел решить проблему радикально и за 50 тысяч долларов нанял киллеров для похищения и расправы.

4 марта 2021 года на улице Маршала Тухачевского исполнители подстерегли свою цель сразу после того, как мужчина вышел из здания Хорошевского суда. Злоумышленники ударили его электрошокером и насильно посадили в автомобиль. Когда машина заехала на территорию гаражно-строительного кооператива, исполнители затянули на шее потерпевшего ремень безопасности.

После этого Кибальченко прибыл к месту преступления, убедился, что заказ исполнен и попытался покинуть страну, но был задержан на Белорусском вокзале. Оперативникам удалось быстро выйти на след преступника, благодаря отцу потерпевшего. В момент нападения, он общался по телефону с сыном и понял, что на того напали.

Преступление было раскрыто благодаря информации, полученной с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город».

Ранее сотрудники полиции задержали женщину, которая приехала в гости к дочери в Павловский Посад и попыталась учинить расправу над зятем кухонным ножом.