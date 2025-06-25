Россиянин раскрыл траты на продукты пенсионеров в Нидерландах

Российский путешественник побывал в Нидерландах и раскрыл траты на продукты голландских пенсионеров. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в этой стране Европы пожилые люди получают пенсию в размере 1,3 тысячи евро (около 120 тысяч рублей). Россиянин отправился на рынок в городе Роттердам, чтобы оценить стоимость местных продуктов.

Оказалось, что, например, килограмм свежей форели там можно купить за 11 евро (около тысячи рублей). Голландский сыр на рынке стоил 15 евро (около 1,3 тысячи рублей) за килограмм, а лаваш весом 0,5 килограмма — 1 евро (около 90 рублей). Клубнику продавали по 4 евро (около 366 рублей) за килограмм, яблоки — по 0,9 евро (около 82 рублей), бананы — по 1,5 евро (около 137 рублей), а десятикилограммовый мешок картошки — за 9 евро (около 825 рублей).

Блогер взял для своего расчета простую потребительскую корзину, в которую входят мясо, молоко, хлеб, немного свежих фруктов, картошка, овощи, сыр и свежая рыба.

«Так вот, недельный запас этих продуктов обойдется голландскому пенсионеру примерно в 90-100 евро (около 8,2-9,1 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»), то есть на месяц понадобится около 400 евро (примерно 36,6 тысячи рублей). Получается, что от пенсии в 1,3 тысячи евро останется еще 900. Вот на эти деньги как раз и можно путешествовать!» — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на фермерском рынке в Чехии и раскрыл цены на продукты. Россиянин ожидал, что они будут запредельные, но все оказалось совсем не так.