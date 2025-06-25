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07:31, 25 июня 2025Путешествия

Россиянин раскрыл траты на продукты пенсионеров в Нидерландах

Алина Черненко

Фото: Sylvia Lederer / Xinhua / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал в Нидерландах и раскрыл траты на продукты голландских пенсионеров. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в этой стране Европы пожилые люди получают пенсию в размере 1,3 тысячи евро (около 120 тысяч рублей). Россиянин отправился на рынок в городе Роттердам, чтобы оценить стоимость местных продуктов.

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Оказалось, что, например, килограмм свежей форели там можно купить за 11 евро (около тысячи рублей). Голландский сыр на рынке стоил 15 евро (около 1,3 тысячи рублей) за килограмм, а лаваш весом 0,5 килограмма — 1 евро (около 90 рублей). Клубнику продавали по 4 евро (около 366 рублей) за килограмм, яблоки — по 0,9 евро (около 82 рублей), бананы — по 1,5 евро (около 137 рублей), а десятикилограммовый мешок картошки — за 9 евро (около 825 рублей).

Блогер взял для своего расчета простую потребительскую корзину, в которую входят мясо, молоко, хлеб, немного свежих фруктов, картошка, овощи, сыр и свежая рыба.

«Так вот, недельный запас этих продуктов обойдется голландскому пенсионеру примерно в 90-100 евро (около 8,2-9,1 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»), то есть на месяц понадобится около 400 евро (примерно 36,6 тысячи рублей). Получается, что от пенсии в 1,3 тысячи евро останется еще 900. Вот на эти деньги как раз и можно путешествовать!» — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на фермерском рынке в Чехии и раскрыл цены на продукты. Россиянин ожидал, что они будут запредельные, но все оказалось совсем не так.

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