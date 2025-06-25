Российские подросток с другом разрушили памятники на кладбище и поплатился

В Кузбассе осудили подростка за повреждение 21 надгробия на кладбище

В Кузбассе осудили подростка за повреждение 21 надгробия на кладбище. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 244 («Уничтожение, повреждение надмогильных сооружений») УК РФ.

Как установил суд, 10 июня 2024 года 16-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на территории Мариинского кладбища вместе с другом, не достигшим возраста уголовной ответственности, повалил несколько памятников и повредил 21 надгробие.

Осужденный сотрудничал со следствием и раскаялся. Суд приговорил его к году лишения свободы условно. В отношении второго подростка уголовное дело было прекращено, он поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что осквернителем «Памятника Славы» в Воронеже оказался мигрант.