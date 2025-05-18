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03:53, 18 мая 2025Силовые структуры

Осквернителем «Памятника Славы» в Воронеже оказался мигрант

Осквернителем «Памятника Славы» на Мемориальном комплексе оказался мигрант
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Филатова / Wikimedia

Осквернителем «Памятника Славы» на Мемориальном комплексе в Воронеже 45-летний мигрант Алиев Рамиль Шахин Оглы. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Мужчина потушил огонь на мемориале-братской могиле советских воинов. Он кидал в него цветы и венки, а затем скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 354.1 («Реабилитация нацизма») и 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Ранее задержанный признался в содеянном. Он объяснил свои действия алкогольным опьянением.

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