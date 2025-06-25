Российский генерал раскрыл подробности пожара на территории воинской части

Гурулев: Тушить возгорание в районе воинской части в Забайкалье будет авиация

Территорию военного объекта около села Большая Тура в Карымском округе Забайкалья, где произошел пожар, на данный момент оцепили военные. Подробности происшествия раскрыл депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, пишет Chita.RU.

По данным российского генерала, пожарные машины не смогут подъехать к месту возгорания из-за вероятности взрывов, поэтому тушением займется авиация МЧС — спасатели намерены локализовать пожар сбросами воды с бортов Ил-76 и Бе-200.

«Сегодня самое главное локализовать, не пустить дальше, потому что не так далеко находятся склады ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. «Ленты.ру»). Вот это уже посерьезнее», — добавил Гурулев.

Генерал не стал раскрывать причины произошедшего, отметив, что в этом предстоит разобраться специалистам МЧС.

Ранее очевидцы сообщили о дыме и звуках взрывов на территории российской воинской части в районе, где в 2014 году сотни жителей эвакуировали из-за начавшейся после возгорания детонации снарядов.