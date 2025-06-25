Очевидцы заявили о дыме и звуках взрывов на территории российской воинской части

Chita.ru: Очевидцы сообщили о взрывах на территории воинской части в Забайкалье

Очевидцы заявили о дыме и звуках взрывов на территории воинской части в Большой Туре Карымского округа Забайкальского края. Слова россиян приводит портал Chita.ru.

Издание отмечает, что на территории этой воинской части уже случались пожары — так, в 2014 году сотни жителей Забайкалья были эвакуированы после начавшихся из-за возгорания детонаций снарядов. Жертвами трагедии тогда стали 10 человек.

Местные власти подтверждают, что по предварительной информации пожар возник на территории того же объекта. «У меня данные такие: внутри охраняемой военной территории возник пожар, пока площадь небольшая. Это та территория, где все происходило в 2014 году», — приводит портал слова главы Карымского района Алексея Сидельникова.

Ранее сообщалось, что в Таганроге после удара дрона Вооруженных сил Украины произошло возгорание кровли на стадионе «Форте Арена».