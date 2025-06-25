Российский военный под огнем восстановил линию связи и помог уничтожить опорный пункт ВСУ

Ефрейтор Ахметжанов восстановил линию связи под огнем ВСУ в зоне СВО

Ефрейтор Дамир Ахметжанов восстановил линию связи под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помог уничтожить опорный пункт противника. О подвиге военнослужащего журналистам сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Ефрейтор Ахметжанов под непрекращающимся обстрелом выдвинулся на поиски поврежденного участка. (…) В кратчайшие сроки Дамир (…) протянул новый полевой кабель и восстановил связь», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что действия военного позволили российским подразделениям продолжать выполнение боевой задачи, а также уничтожить опорник ВСУ и ослабить оборонительный потенциал противника.

Ранее сообщалось, что российский боец получил ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и был вынужден несколько дней ползти к своим. В военнослужащего попали несколько раз из стрелкового оружия. При этом группа эвакуации не могла подойти к нему из-за плотного огня противника — бойца от них отделяло около 400 метров.