Раненый боец СВО пять дней полз к своим и выжил благодаря помощи с неба

Раненый боец СВО пять дней полз к своим, выжить ему помогли беспилотники

Российский боец получил ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и был вынужден несколько дней ползти к своим. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

В военнослужащего попали сразу несколько раз из стрелкового оружия. При этом группа эвакуации не могла подойти к нему из-за плотного огня противника — бойца от них отделяло около 400 метров.

Выжить оказавшемуся в такой ситуации солдату помогла помощь с неба — воду, еду и лекарства ему сбрасывали с беспилотников. Мужчина пять дней самостоятельно обрабатывал и перевязывал раны, пока не добрался до российских позиций. Оттуда его сразу же перевезли в госпиталь. «Жить будет», — резюмирует канал.

Ранее стало известно о другом участнике СВО, пропавшем в зоне боевых действий. О судьбе мужчины ничего не было известно на протяжении месяца, за это время ему перестали платить довольствие. Однако россиянин нашелся в одном из госпиталей. Добиться возобновления ему выплат удалось после вмешательства военной прокуратуры.