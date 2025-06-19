Боец пропал в зоне СВО, нашелся спустя месяц и остался без денег

Депутат ГД Иванов: Числившегося пропавшим на СВО бойца нашли спустя месяц

Участник специальной военной операции (СВО) пропал в зоне боевых действий, нашелся через месяц и остался без денег. Историю об этом солдате рассказал в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов.

Речь идет о военнослужащем из Свердловской области. Мужчина на протяжении месяца числился пропавшим без вести. «Потом [он] чудесным образом нашелся тяжелораненым в госпитале», — продолжил Иванов. Однако к этому времени бойцу уже перестали выплачивать денежное довольствие.

Добиться восстановления выплат солдату удалось после вмешательства военной прокуратуры. Поступление выплат подтвердила жена военнослужащего, написавшая благодарственное письмо депутату.

Ранее стало известно о другом участнике СВО, который пропал на месяц. Мужчину нашли без обеих ног — он подорвался на мине.