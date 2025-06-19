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11:01, 19 июня 2025Россия

Боец пропал в зоне СВО, нашелся спустя месяц и остался без денег

Депутат ГД Иванов: Числившегося пропавшим на СВО бойца нашли спустя месяц
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) пропал в зоне боевых действий, нашелся через месяц и остался без денег. Историю об этом солдате рассказал в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов.

Речь идет о военнослужащем из Свердловской области. Мужчина на протяжении месяца числился пропавшим без вести. «Потом [он] чудесным образом нашелся тяжелораненым в госпитале», — продолжил Иванов. Однако к этому времени бойцу уже перестали выплачивать денежное довольствие.

Добиться восстановления выплат солдату удалось после вмешательства военной прокуратуры. Поступление выплат подтвердила жена военнослужащего, написавшая благодарственное письмо депутату.

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