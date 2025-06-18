Российский боец СВО пропал на месяц и был найден без обеих ног

Боец СВО из Забайкалья пропал на месяц и был найден без обеих ног

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине из Забайкалья Виктор Бондаренко пропал на месяц и был найден без обеих ног. Об этом местному телеканалу ЗРТК рассказала жена российского военнослужащего.

Возраст военнослужащего канал не раскрывает, но известно, что в браке с женой он уже 33 года. По словам Бондаренко, изначально его не хотели брать на службу из-за возраста, но в июле 2024 года он все же заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.

После каждого боевого задания боец звонил жене и повторял одни и те же слова: «Все нормально, живой». Пока в один день не перестал выходить на связь.

«Он месяц не выходил на связь, ну уже паника началась. Потом давай звонить во все инстанции. Потом мне сказали, что ждать надо месяц. Месяц этот я прождала, звонка не пришло. И потом, буквально через четыре дня, в 12 часов ночи, он позвонил и сообщил, что подорвался на мине и потерял обе ноги. Главное, что жив остался», — вспоминает жена военного Анна.

По ее словам, одной ноги россиянин лишился мгновенно, а вторую изрешетило осколками. Последние восемь месяцев он проходил реабилитацию.

Ранее боец СВО из Ростовской области восемь часов полз к российским позициям с оторванной взрывом ногой. Боец смог самостоятельно наложить жгут.