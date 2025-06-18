Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:43, 18 июня 2025Россия

Российский боец СВО пропал на месяц и был найден без обеих ног

Боец СВО из Забайкалья пропал на месяц и был найден без обеих ног
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Виктор Бондаренко

Виктор Бондаренко. Кадр: zrtk.ru

Боец специальной военной операции (СВО) на Украине из Забайкалья Виктор Бондаренко пропал на месяц и был найден без обеих ног. Об этом местному телеканалу ЗРТК рассказала жена российского военнослужащего.

Возраст военнослужащего канал не раскрывает, но известно, что в браке с женой он уже 33 года. По словам Бондаренко, изначально его не хотели брать на службу из-за возраста, но в июле 2024 года он все же заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.

После каждого боевого задания боец звонил жене и повторял одни и те же слова: «Все нормально, живой». Пока в один день не перестал выходить на связь.

«Он месяц не выходил на связь, ну уже паника началась. Потом давай звонить во все инстанции. Потом мне сказали, что ждать надо месяц. Месяц этот я прождала, звонка не пришло. И потом, буквально через четыре дня, в 12 часов ночи, он позвонил и сообщил, что подорвался на мине и потерял обе ноги. Главное, что жив остался», — вспоминает жена военного Анна.

По ее словам, одной ноги россиянин лишился мгновенно, а вторую изрешетило осколками. Последние восемь месяцев он проходил реабилитацию.

Ранее боец СВО из Ростовской области восемь часов полз к российским позициям с оторванной взрывом ногой. Боец смог самостоятельно наложить жгут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о вчерашнем разговоре с Путиным

    Эффективность «дредов» российских танков оценили

    Некоторых россиян попросили отказаться от окрошки

    Путин собрал совещание по экономическим вопросам

    Представители Ирана захотели приехать в Белый дом

    Трамп высказался о переговорах с Ираном

    Милонов назвал Лабубу атрибутом эскортниц

    Трамп снова обозвал главу ФРС

    Парламент Эстонии пересмотрел закон против православной церкви

    Трамп пожелал удачи лидеру Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости