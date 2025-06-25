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16:27, 25 июня 2025Россия

Российский военный рассказал об остановке прорыва ВСУ одним выстрелом

RT: Российский военный точным выстрелом под дуло танка остановил прорыв ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: видео телеканал RT

Российский разведчик огневой поддержки одним точным выстрелом под дуло танка противника остановил прорыв штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец с позывным Кабзон, пишет RT.

«Нас перебросили в Серебрянское лесничество [в Луганской народной республике]. На нас начался механизированный накат. И тогда я впервые в жизни увидел вплотную танк», — вспомнил российский военный.

По его словам, ему удалось попасть под дуло танка, после чего механизированный штурм противника прекратился, и начался стрелковый бой с солдатами ВСУ.

«Начали забрасывать их гранатами, и после этого мы уже услышали: "Сдаемся! Сдаемся!". Затем увидели как некоторые выкидывают свои автоматы», — рассказал Кабзон.

За этот подвиг россиянина наградили орденом Мужества. Вторую награду боец получил за подбитый танк Abrams в районе Плещеевки в Донецкой народной республике. «Произвели выстрел, и чудесным образом с одного выстрела попали в заднюю его часть», — отметил собеседник издания.

Ранее Кабзон рассказывал, как бойцы ВСУ во время боя подхватили песню «Катюша», которую завели российские солдаты. Это попало на видео.

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