Российский военный рассказал об остановке прорыва ВСУ одним выстрелом

Российский разведчик огневой поддержки одним точным выстрелом под дуло танка противника остановил прорыв штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал боец с позывным Кабзон, пишет RT.
«Нас перебросили в Серебрянское лесничество [в Луганской народной республике]. На нас начался механизированный накат. И тогда я впервые в жизни увидел вплотную танк», — вспомнил российский военный.
По его словам, ему удалось попасть под дуло танка, после чего механизированный штурм противника прекратился, и начался стрелковый бой с солдатами ВСУ.
«Начали забрасывать их гранатами, и после этого мы уже услышали: "Сдаемся! Сдаемся!". Затем увидели как некоторые выкидывают свои автоматы», — рассказал Кабзон.
За этот подвиг россиянина наградили орденом Мужества. Вторую награду боец получил за подбитый танк Abrams в районе Плещеевки в Донецкой народной республике. «Произвели выстрел, и чудесным образом с одного выстрела попали в заднюю его часть», — отметил собеседник издания.
Ранее Кабзон рассказывал, как бойцы ВСУ во время боя подхватили песню «Катюша», которую завели российские солдаты. Это попало на видео.