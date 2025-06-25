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14:48, 25 июня 2025Силовые структуры

Российского ученого и сооснователя «Диссернета» приговорили за перевод тысячи рублей

Суд заочно приговорил ученого и сооснователя «Диссернета» Заякина к пяти годам
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы заочно назначил пять лет колонии ученому, журналисту и сооснователю сообщества «Диссернет» Андрею Заякину внесен Минюстом в реестр иноагентов; внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) за финансирование деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает РБК.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал перевод тысячи рублей на счет Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Вину Заякин не признал.

Ученого задержали в августе 2022 года. Басманный суд Москвы назначил ему запрет определенных действий, однако в октябре того же года Заякин уехал из страны. Его объявили в розыск, а после — заочно арестовали.

Сообщество «Диссернет», сооснователем которого является Заякин, выявляло плагиат в диссертациях российских публичных деятелей.

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