Сооснователя «Диссернета» Заякина заочно арестовали

Басманный суд Москвы заочно арестовал сооснователя «Диссернета» иноагента Заякина

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о заочном заключении под стражу сооснователя «Диссернета», журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента). Об этом в среду, 14 декабря, сообщает РИА Новости.

Заякину грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет по статье 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности» УК РФ. В августе суд запретил фигуранту выходить за пределы жилого помещения без письменного разрешения следователя, однако он покинул страну. Теперь Заякин находится в международном розыске.

Ранее сообщалось, что журналисту предъявили обвинение за перевод денег 5 августа 2021 года в ФБК (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) — после того, как суд внес фонд в список экстремистских.

Заякин также является сооснователем сетевого сообщества «Диссернет», которое занимается проверками научных работ на плагиат и выкладывает результаты в открытый доступ.