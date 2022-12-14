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16:22, 14 декабря 2022Силовые структуры

Сооснователя «Диссернета» Заякина заочно арестовали

Басманный суд Москвы заочно арестовал сооснователя «Диссернета» иноагента Заякина

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о заочном заключении под стражу сооснователя «Диссернета», журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента). Об этом в среду, 14 декабря, сообщает РИА Новости.

Заякину грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет по статье 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности» УК РФ. В августе суд запретил фигуранту выходить за пределы жилого помещения без письменного разрешения следователя, однако он покинул страну. Теперь Заякин находится в международном розыске.

Ранее сообщалось, что журналисту предъявили обвинение за перевод денег 5 августа 2021 года в ФБК (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) — после того, как суд внес фонд в список экстремистских.

Заякин также является сооснователем сетевого сообщества «Диссернет», которое занимается проверками научных работ на плагиат и выкладывает результаты в открытый доступ.

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Илона Палей
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