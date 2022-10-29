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09:36, 29 октября 2022Россия

Сооснователя «Диссернета» объявили в розыск

МВД объявило сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина в розыск по уголовной статье

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Сооснователя проекта «Диссернет», физика и журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина объявили в розыск по уголовной статье. Об этом свидетельствуют данные из базы МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в базе ведомства. Другие подробности не приводятся.

В августе стало известно, что полиция задержала Заякина. Против него возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. Отмечалось, что физику вменяют перевод 1000 рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Как уточняет ТАСС, Басманный суд Москвы избрал Заякину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему воспрещается выходить за пределы своего жилья без письменного разрешения следователя с 8 часов вечера до 8 часов утра, пользоваться интернетом, отправлять и получать почту. Помимо того, Заякину запретили общаться с кем-либо кроме близких родственников без письменного разрешения следователя.

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Маргарита Щигарева
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