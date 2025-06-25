Российскому госслужащему вынесли приговор по делу дорожной ОПГ

В Челябинске суд приговорил экс-главу отдела «Челябинскавтодор» Степанова

В Челябинске суд приговорил к шести годам лишения свободы условно бывшего начальника одного из отделов ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова по делу дорожной организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает Ura.ru.

Степанова также оштрафовали на 1,6 миллиона рублей. Еще у него конфисковали деньги в размере 1,9 миллиона рублей, полученные в качестве взятки, а также телефон и стиральную машину — их он также получил взяткой. Мужчина свою вину признал и заключил досудебное соглашение.

Степанов — третий участник дорожной ОПГ, лидером которой был директор «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян, получивший условный срок. По версии следствия, деньги и иные блага Степанову заносил подчиненный. За это он назначил сотрудника куратором исполнения муниципального контракта по ремонту дороги в селе Кирса.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил 60-летнего главаря одной из крупнейших организованных преступных группировок (ОПГ) Казани «Перваки» и организатора ОПГ «Бригада Феди» Фердината Юсупова к 19,5 года колонии строгого режима.