Розенбаум оправдался за блатные песни

Розенбаум заявил, что писал блатные песни, потому что его тащило от них

Народный артист России Александр Розенбаум рассказал о периоде «блатных» песен в своей творческой карьере. Его слова передает издание News.ru.

По словам барда, первые песни этого жанра он написал еще на первых курсах института.

«Это была песня со строчкой "Ах, если б знали вы, что за деликатесы нам подавали в Метрополе две принцессы". Я въехал просто в эту историю, меня тащило, потому этим занимался», — сообщил Александр.

Артист добавил, что период «блатных» композиций продлился у него около трех лет. Правда, теперь он уже не помнит, как сочинял их.

Ранее стало известно, что певец Александр Розенбаум охарактеризовал Зеленского после попадания под санкции.