Розенбаум охарактеризовал Зеленского после попадания под санкции

Розенбаум: У Зеленского обострилась аллергия на все русское

Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против российских деятелей спорта и культуры может быть связано с обострением аллергии на все русское. Так украинского лидера охарактеризовал народный артист России Александр Розенбаум, также попавший под ограничения Киева, в беседе с РИА Новости.

«Я как доктор думаю, что у Зеленского весеннее обострение аутоиммунных процессов, попросту говоря — аллергия на все русское… Видимо, на кошек, в первую очередь. Только этим могу объяснить введение санкций в отношении [артиста цирка Юрия] Куклачева. Что до меня, то было весело», — сказал Розенбаум.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против шоумена Никиты Джигурды, дрессировщика Юрия Куклачева и актера Оскара Кучеры. Кроме того, ограничения введены против певца Ярослава Дронова (SHAMAN), актеров Евгения Миронова, Александра Панкратова-Черного и музыканта Гарика Сукачева.

Также власти Украины ввели санкции против 51 компании из России и одного предприятия из Белоруссии.