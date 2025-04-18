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16:24, 18 апреля 2025Экономика

Названы попавшие под санкции Украины российские компании

Киев объявил о санкциях против 51 российской компании и 1 белорусской
Кирилл Луцюк

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины ввели санкции против 51 компании из России и одного предприятия из Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Как следует из обнародованных данных, предприятия, попавшие под ограничения, работают в таких сферах, как металлургия, химическая промышленность и связь. В частности, санкции введены против компании «103 Арсенал» из Саранска, которая изготавливает мебель для госучреждений и офисов, а также завод «Алтайский Химпром». Он выпускает реагенты, фармацевтические препараты и средства дезинфекции. Кроме того, в списке «Балтийская промышленная компания», завод «Электросталь», а также белорусская компания «СветлогорскХимволокно».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против шоумена Никиты Джигурды, дрессировщика Юрия Куклачева и актера Оскара Кучеры. Кроме того, ограничения введены против певца Ярослава Дронова (SHAMAN), актеров Евгения Миронова, Александра Панкратова-Черного и музыканта Гарика Сукачева.

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