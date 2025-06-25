Рубио раскрыл ход работы над ужесточением санкций против России

Politico: Рубио намекнул, что Сенат США рассмотрит ужесточение санкций против РФ

Сенат США в ближайшее время может рассмотреть законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Рубио намекнул, что Сенат, скорее всего, рассмотрит законопроект об ужесточении санкций против России после того, как завершит работу над "Большим и красивым законопроектом" президента Дональда Трампа о налогах, который, по его словам, может быть принят уже на этой неделе», — сообщили журналу четыре европейских дипломатических чиновника.

По данным издания, Белый дом работает с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и другими конгрессменами, чтобы убедиться в том, что «документ является достаточно гибким и позволит сохранить возможности для президента вводить санкции».

Ранее Рубио заявил, что США пока не поддерживают ужесточение санкций против России, чтобы сохранить возможность для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, решение о сроках и форме новых ограничительных мер при необходимости примет лично Трамп.