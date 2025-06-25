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19:18, 25 июня 2025Мир

Рютте призвал Запад не быть наивным по отношению к России

Генсек НАТО Рютте: Нельзя быть наивными по отношению к России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте призвал Запад не быть наивными по отношению к России. Об этом глава Североатлантического альянса заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Гааге, сообщает РБК.

«Давайте не будем наивными по отношению к России», — сказал он. Рютте указал, что «по данным из открытых источников и от многих высокопоставленных военных лидеров в Европе», Россия наращивает вооруженные силы такими темпами, что они якобы «смогут быть готовы через три, пять или семь лет к нападению».

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс ведет с Россией производственную войну. По его словам, военное преимущество НАТО подвергается агрессивному вызову со стороны «быстро перевооружающейся России». Он добавил, что блоку нужно объединиться, внедрять инновации и добиваться результатов.

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