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13:10, 25 июня 2025Путешествия

С отдыхающих в Анапе туристов будут брать расписки

В Анапе с туристов буду брать расписки об ознакомлении с запретом на купание
Алина Черненко

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

При заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района с туристов буду брать расписки об ознакомлении с запретом на купание на закрытых пляжах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Уточняется, что эта мера нужна, чтобы предупредить отдыхающих о рисках для здоровья из-за возможного контакта с мазутом на участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС. В числе таких опасностей — кожные заболевания, аллергии и отравления.

В начале июня в Анапе и Темрюке определили «опасные зоны» на пляжах, где нельзя не только купаться, но и загорать, заниматься спортом и отдыхать. Под запрет попал берег Черного моря от поселка Волна до заповедника Утриш.

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