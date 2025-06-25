Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:22, 25 июня 2025Путешествия

Самолет с россиянами на борту объявил аварийную тревогу в небе

Aviaincident: Самолет Turkish Airlines объявил тревогу в небе над Россией
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Самолет Turkish Airlines объявил аварийную тревогу в небе над Россией из-за проблемы с двигателем. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

25 июня Airbus A321 с россиянами на борту выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью, Турция. Когда лайнер находился в 48 километрах северо-восточнее Смоленска, пилоты доложили о проблеме с двигателем.

Экипаж запросил снижение до шести тысяч метров, а затем решил вернуться в аэропорт вылета. Сначала пилоты не объявляли сигнал срочности, однако потом обнаружилась проблема с тягой двигателя. Была объявлена аварийная тревога с кодом «Синий», тем не менее посадка прошла благополучно.

Ранее у самолета авиакомпании «Ямал» загорелся двигатель в воздухе. Причиной стало попадание птицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сложнее, чем другие войны». Трамп снова занялся Украиной. Он раскрыл детали встречи с Зеленским и объяснил, чего хочет Путин

    Грибок из гробницы Тутанхамона использовали для создания нового лекарства от рака

    В одном российском регионе впервые появился 300-балльник по ЕГЭ

    Американец остался без трусов и выиграл забег

    Глава СПЧ призвал выгнать из России одну категорию мигрантов

    Пара россиян прогулялась по одному городу в обнимку со свиньей

    Валя Карнавал опубликовала видео в платке вместо бюстгальтера

    Собака запрыгнула на гостью телешоу и насмешила ведущую

    Россияне стали свидетелями редкого явления в небе

    Зумеры описали свое видение комфортного жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости