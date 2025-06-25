Самолет с россиянами на борту объявил аварийную тревогу в небе

Aviaincident: Самолет Turkish Airlines объявил тревогу в небе над Россией

Самолет Turkish Airlines объявил аварийную тревогу в небе над Россией из-за проблемы с двигателем. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

25 июня Airbus A321 с россиянами на борту выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью, Турция. Когда лайнер находился в 48 километрах северо-восточнее Смоленска, пилоты доложили о проблеме с двигателем.

Экипаж запросил снижение до шести тысяч метров, а затем решил вернуться в аэропорт вылета. Сначала пилоты не объявляли сигнал срочности, однако потом обнаружилась проблема с тягой двигателя. Была объявлена аварийная тревога с кодом «Синий», тем не менее посадка прошла благополучно.

Ранее у самолета авиакомпании «Ямал» загорелся двигатель в воздухе. Причиной стало попадание птицы.