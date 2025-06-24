Птица врезалась в российский самолет и вызвала пожар в двигателе

Птица врезалась в самолет «Ямала» и вызвала пожар в левом двигателе

Птица врезалась в самолет российской авиакомпании «Ямал» и вызвала пожар в двигателе. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 22 июня, с лайнером Superjet 100, вылетевшим из Омска в Ноябрьск. Экипаж доложил о кратковременном всплеске вибрации левого двигателя на высоте почти ста метров. По данным источника, во время взлета воздушное судно столкнулось с птицей, которая попала в левое лобовое стекло.

Вскоре после этого пилоты увидели на дисплее индикацию о пожаре. Командир воздушного судна решил выключить левый двигатель и посадить самолет на аэродроме вылета.

После выработки топлива лайнер благополучно приземлился в Омске. Борт отстранили от полетов.

В апреле самолет British Airways экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за задымления в салоне. Оно произошло после столкновения воздушного судна с птицами.

