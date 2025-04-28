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12:02, 28 апреля 2025Путешествия

Пассажирский самолет столкнулся с птицей в небе и задымился

Daily Mail: Самолет British Airways столкнулся с птицей в небе и задымился
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Самолет British Airways экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за задымления в салоне. Об этом сообщило издание Daily Mail.

26 апреля пассажирский Boeing 777 выполнял рейс из Вашингтона, США, в Лондон, Великобритания. В небе лайнер столкнулся с птицами, после чего в салоне появился дым.

Пилоты решили срочно сесть в аэропорту Бостона, посадка прошла благополучно. Не уточняется, сколько пассажиров и членов экипажа находилось на борту и получил ли самолет повреждения.

Ранее российский самолет получил удар молнии при посадке в Самаре. В момент поражения электричеством лайнер находился на высоте 1,8 тысячи метров.

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