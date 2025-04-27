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17:48, 27 апреля 2025Путешествия

Самолет с пассажирами на борту получил удар молнии при посадке в российском городе

Aviaincident: Российский самолет получил удар молнии при посадке в Самаре
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Gene Blevins / Reuters

Самолет авиакомпании «Россия» получил удар молнии при посадке в Самаре. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Boeing 737-800 с пассажирами на борту летел в российский город из Хургады, Египет. При заходе на посадку в аэропорту Курумоч экипаж сообщил о возможном поражении электричеством.

Уточняется, что в тот момент лайнер находился на высоте 1,8 тысячи метров. Несмотря на произошедшее, пилоты не объявляли сигналов срочности и бедствия. Посадка самолета прошла благополучно.

Ранее в самолете «Победы» сработал сигнал о разгерметизации салона. Воздушное судно, которое следовало из Москвы в Нальчик, экстренно вернулось в аэропорт Шереметьево. Перед этим лайнер кружил в небе над городом, вырабатывая топливо.

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