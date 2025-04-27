В пассажирском самолете сработал сигнал о разгерметизации в небе над Москвой

Самолет в Нальчик вернулся в Москву из-за неисправности системы герметизации

Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Нальчик, вернулся в аэропорт из-за неисправности системы герметизации. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, пассажирский Boeing 737 приземлился в Шереметьево в штатном режиме.

Издание Baza писало, что сигнал о разгерметизации воздушного судна сработал во время взлета. Пилоты решили вернуться в столичную гавань. Уточнялось, что сначала лайнер кружил в небе над городом, вырабатывая топливо.

Ранее разгерметизация произошла в другом самолете «Победы», который выполнял рейс из Москвы в Петербург. Экипаж подал сигнал бедствия, а в салоне выпали кислородные маски. Одна из пассажирок сравнила произошедшее с умноженной на пять панической атакой.