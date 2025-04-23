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12:36, 23 апреля 2025Путешествия

Россиянка сравнила разгерметизацию в самолете с умноженной на пять панической атакой

На рейсе «Победы» из Москвы в Санкт-Петербург произошла разгерметизация салона
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

На рейсе авиакомпании «Победа» из Москвы в Санкт-Петербург произошла разгерметизация салона. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что инцидент произошел 21 апреля. По словам пассажиров, перед взлетом пилот предупредил их, что в воздухе лайнер будет потряхивать. А за полчаса до посадки он велел путешественникам срочно пристегнуться и надеть кислородные маски. Вскоре воздушное судно начало резко снижаться.

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Одна из пассажирок рейса написала в соцсетях, что маски долго не выпадали, и воздуха в самолете уже не было. Она сравнила разгерметизацию с панической атакой, умноженной на пять. «Это самое ужасное чувство, которое я испытывала в жизни», — призналась автор публикации.

Через минуту после сообщения о разгерметизации экипаж подал сигнал бедствия. Пассажиры пожаловались, что им никто не объяснил, что происходит. Позже самолет успешно приземлился в Пулково. После посадки некоторым находившимся на борту людям понадобилась экстренная помощь врачей.

Ранее другой российский самолет, вылетевший из Минвод, вернулся в аэропорт из-за разгерметизации салона. Борт авиакомпании «Россия» направлялся в Екатеринбург.

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