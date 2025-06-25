Система ПВО сработала над российским регионом

МО России: Система ПВО сбила украинский БПЛА над Воронежской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Воронежской областью и сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Минобороны не уточнило, были ли зафиксированы разрушения на месте падения обломков БПЛА в регионе.

Отмечается, что попытка атаки со стороны Вооруженных сил Украины произошла около 9:40 по московскому времени.

Ранее стало известно о «накатах» украинских войск в российском приграничье. Сообщалось, что попытки прорыва предпринимаются в Глушковском и Теткинском районах региона.