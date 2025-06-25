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11:37, 25 июня 2025Россия

Система ПВО сработала над российским регионом

МО России: Система ПВО сбила украинский БПЛА над Воронежской областью
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Воронежской областью и сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Минобороны не уточнило, были ли зафиксированы разрушения на месте падения обломков БПЛА в регионе.

Отмечается, что попытка атаки со стороны Вооруженных сил Украины произошла около 9:40 по московскому времени.

Ранее стало известно о «накатах» украинских войск в российском приграничье. Сообщалось, что попытки прорыва предпринимаются в Глушковском и Теткинском районах региона.

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