Стало известно о «накатах» украинских войск в российском приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают совершать «накаты» на позиции российских войск в курском приграничье. Об этом стало известно из публикации портала WarGonzo в Telegram.
Отмечается, что попытки прорыва предпринимаются в Глушковском и Теткинском районах региона. Военкоры проекта охарактеризовали эти атаки как самоубийственные.
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По сообщению издания, российские подразделения успешно отбивают все попытки атак.
Ранее стало известно о проникших в российское приграничье украинских диверсантах. Они маскировались под гражданских мужчин предпенсионного возраста.