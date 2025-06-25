Стало известно о «накатах» украинских войск в российском приграничье

WarGonzo: ВСУ совершают накаты на позиции российских войск в курском приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают совершать «накаты» на позиции российских войск в курском приграничье. Об этом стало известно из публикации портала WarGonzo в Telegram.

Отмечается, что попытки прорыва предпринимаются в Глушковском и Теткинском районах региона. Военкоры проекта охарактеризовали эти атаки как самоубийственные.

По сообщению издания, российские подразделения успешно отбивают все попытки атак.

Ранее стало известно о проникших в российское приграничье украинских диверсантах. Они маскировались под гражданских мужчин предпенсионного возраста.