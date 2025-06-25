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20:48, 25 июня 2025Интернет и СМИ

Собака запрыгнула на гостью телешоу и насмешила ведущую

Daily Mail: На певицу Сидни Кристмас на ток-шоу «Лоррейн» запрыгнула собака
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Nick Fewings / Unsplash

Певица Сидни Кристмас пришла в студию популярного британского ток-шоу «Лоррейн» (Lorraine) на телеканале ITV с собакой породы далматин, которая в какой-то момент запрыгнула на нее, что насмешило ведущую программы Лоррейн Келли. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В эфире телешоу артистка рассказывала о роли Круэллы де Виль, которую она играет в мюзикле «101 далматинец» на основе известного одноименного романа. В студию исполнительница привела пса по кличке Вегас, который сел на пол рядом с ней.

Отмечается, что на протяжении программы собака вела себя очень активно: сначала хотела сжевать лежащую на столе газету, а затем подбежала к ведущей и попыталась поиграть с ней.

В какой-то момент далматин прыгнул на диван, где сидела Кристмас, обхватил лапами голову певицы и начал ее облизывать, что рассмешило телеведущую. «Он использует тебя в качестве жевательной игрушки?» — в шутку спросила Келли. Гостья с улыбкой согласилась с ведущей.

Ранее сообщалось, что британская телеведущая Сью Кливер в прямом эфире шоу «Свободные женщины» (Loose Women) на телеканале ITV сравнила себя с собакой. Ее слова вызвали смех у сидящих в студии зрителей.

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