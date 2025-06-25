Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:52, 25 июня 2025Мир

Спецпосланник Трампа призвал Россию и Украину брать пример с Ирана и Израиля

Уиткофф: Ситуация вокруг Ирана может вдохновить Украину и Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / IMAGO / Global Look Press

Ситуация вокруг Ирана способна послужить примером для России и Украины. Об этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, возникший после урегулирования спора между Ираном и Израилем «оптимизм» может распространиться и на украинский конфликт.

«Люди посмотрят на случившееся в Иране и скажут: "Мы тоже хотим стать частью мирного процесса". Мы надеемся, что это приведет к очень-очень-очень хорошим событиям в урегулировании между Россией и Украиной», — сказал он.

Ранее Трамп рассказал о позиции российского президента Владимира Путина по Украине. «Он хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации», — сказал глава Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сложнее, чем другие войны». Трамп снова занялся Украиной. Он раскрыл детали встречи с Зеленским и объяснил, чего хочет Путин

    Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом

    «Она какая-то родная». Блогерша с Кавказа радуется жизни и готовит горы еды. Как за это ее полюбили миллионы россиян?

    «Отдых за сотни тысяч оказался ловушкой». Россияне обожают отдыхать по системе «все включено». Но что скрывает all inclusive?

    Раскрыты подробности об обучавшем домогаться девушек блогере

    Спецпосланник Трампа призвал Россию и Украину брать пример с Ирана и Израиля

    На Западе сделали мрачный прогноз об Израиле и Иране

    На Украине сделали признание о лжи ВСУ

    Решение Зеленского приехать на саммит НАТО в костюме объяснили

    В МИД РФ раскрыли место возможного противостояния России и НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости