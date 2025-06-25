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16:06, 25 июня 2025Моя страна

Стала известная судьба переплывшего Черное море и попавшего в Россию кота-нелегала

Кот-нелегал из Турции останется жить в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Azlan Fauzi / Shutterstock / Fotodom

Кот-нелегал по кличке Бурак, который тайно приплыл из Стамбула в Новороссийск с российскими моряками, останется жить в России. Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на зооволонтера Лусину Коршунову.

По ее словам, кот сейчас живет обычной кошачьей жизнью. «Характер у него восточный. Восточный мужчина, которому нужны внимание, забота, любовь», — рассказала она. Сейчас коту ищут семью, которая будет заботиться о нем.

О спасении кота-нелегала сообщалось в марте. Грузовой корабль компании FESCO совершал рейс из Стамбула в Новороссийск, когда моряки услышали на борту жалобное мяуканье. Источником звуков оказался один из контейнеров на палубе. Стало понятно, что там заперт кот, однако освободить его оказалось не так просто: по правилам перевозки контейнеры с грузом вскрывать категорически запрещено.

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