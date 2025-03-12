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19:26, 12 марта 2025Из жизни

Турецкий кот нелегально прибыл в Россию на корабле в грузовом контейнере

Кот-нелегал из Стамбула забрался в грузовой контейнер и прибыл в Россию
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Российские моряки спасли кота-нелегала, который забрался в грузовой контейнер. Об этом сообщает «Пятый канал».

Грузовой корабль компании FESCO совершал рейс из Стамбула в Новороссийск, когда моряки услышали на борту жалобное мяуканье. Источником звука оказался один из контейнеров на палубе. Стало понятно, что там заперт кот, однако освободить его оказалось не так просто: по правилам перевозки контейнеры с грузом вскрывать категорически запрещено. В итоге на протяжении всего рейса члены экипажа кормили животное через небольшую щель и поили с помощью трубочки. Выпустили кота уже в Новороссийске, когда турецкий контейнер прибыл в порт.

Как животное оказалось в опломбированном контейнере, остается загадкой. При этом, согласно российскому законодательству, кот считается нелегалом, поскольку пересек государственную границу без документов. «По таможенным процедурам такое проникновение, пусть даже безобидного кота, считается нелегальным», — рассказали в компании FESCO.

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Сейчас кот живет в порту, заботу о нем взяли на себя сотрудники FESCO. Однако не исключено, что животное принудительно «депортируют» обратно в Турцию. Пока его судьба не решена.

Ранее сообщалось, что сброшенная с обрыва возле «Ласточкиного гнезда» в Крыму кошка Муся оказалась жива. Кошка вылезла из воды на скалы и почти трое суток провела там без воды и еды. Ее спасли альпинисты из МЧС. Сейчас с ней все хорошо.

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