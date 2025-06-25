Стало известно о дефиците ключевого вооружения и боеприпасов у ЦАХАЛ

NBC: У ЦАХАЛ заканчиваются ключевые виды вооружения и боеприпасы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) испытывает дефицит некоторых ключевых видов вооружения, а также боеприпасов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех официальных лиц США.

«По словам двух официальных лиц, в Израиле особенно не хватает боеприпасов. Дефицит произошел на фоне напряженности между [президентом США Дональдом] Трампом и [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху из-за попыток Трампа добиться прекращения огня после 12 дней ударов между Израилем и Ираном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в правительстве еврейского государства комментировать эту информацию отказались. Также не стали это комментировать и представители Минобороны.

Однако, как отмечает NBC, исполняющий обязанности начальника военно-морских операций Джеймс Килби в Сенате обратил внимание на то, что ВМС США используют ракеты для защиты Израиля «с пугающей скоростью». В то же время Килби отметил, что ракет у США достаточно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».