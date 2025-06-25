Стало известно о планах Путина подробно поговорить с Лукашенко

Ушаков анонсировал подробный разговор Путина с Лукашенко на саммите ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подробно поговорит с белорусским коллегой Александром Лукашенко на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы не фиксируем отдельных встреч [в программе саммита ЕАЭС], но, судя по всему, судя по настроениям лидеров, могут быть предусмотрены неформальные встречи (...) нашего президента с отдельными лидерами. В частности, и с хозяином (президентом Белоруссии — прим. "Ленты.ру") он, конечно, подробно поговорит, для этого будет возможность», — сказал спикер.

Он подчеркнул, что глава государства также может провести встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. По словам Ушакова, они могут провести отдельные беседы «на ногах».

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался присутствовать на саммите ЕАЭС. Он присоединится к мероприятию в формате видеосвязи.