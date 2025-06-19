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14:26, 19 июня 2025Бывший СССР

Пашинян отказался присутствовать на форуме ЕАЭС

Рыженков: Премьер Армении Пашинян примет участие в форуме ЕАЭС по видеосвязи
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в форуме Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по видеосвязи. Об этом сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает БелТА.

«Никол Пашинян примет участие в форуме в дистанционном формате — по видеосвязи», — приводит слова министра агентство.

Отмечается, что остальные руководители стран-членов ЕАЭС подтвердили свое участие в мероприятии. В их числе президенты России, Казахстана и КиргизииВладимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Во время форума также запланирована пленарная сессия с участием белорусского лидера Александра Лукашенко.

Отмечается, что участники пленарной сессии поделятся взглядом на развитие региона, а также торгово-экономических и финансовых связей как в ЕАЭС, так и в глобальном разрезе.

Ранее министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что законодательные реформы по евроинтеграции не предусматривают выход Армении из ЕАЭС. При этом он признал, что членство в организации будет несовместимо с возможным вступлением в Евросоюз в будущем.

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