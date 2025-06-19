Пашинян отказался присутствовать на форуме ЕАЭС

Рыженков: Премьер Армении Пашинян примет участие в форуме ЕАЭС по видеосвязи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в форуме Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по видеосвязи. Об этом сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает БелТА.

«Никол Пашинян примет участие в форуме в дистанционном формате — по видеосвязи», — приводит слова министра агентство.

Отмечается, что остальные руководители стран-членов ЕАЭС подтвердили свое участие в мероприятии. В их числе президенты России, Казахстана и Киргизии — Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Во время форума также запланирована пленарная сессия с участием белорусского лидера Александра Лукашенко.

Отмечается, что участники пленарной сессии поделятся взглядом на развитие региона, а также торгово-экономических и финансовых связей как в ЕАЭС, так и в глобальном разрезе.

Ранее министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что законодательные реформы по евроинтеграции не предусматривают выход Армении из ЕАЭС. При этом он признал, что членство в организации будет несовместимо с возможным вступлением в Евросоюз в будущем.