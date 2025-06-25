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11:24, 25 июня 2025Россия

Стало известно о смерти многодетного россиянина после ссоры с женой

Ura.ru: Многодетного екатеринбуржца нашли без признаков жизни после ссоры
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Екатеринбурге многодетного отца нашли без признаков жизни после ссоры с женой. О смерти россиянина стало известно Ura.ru.

Мужчину обнаружили в квартире в районе Сортировка. Его тело забрали на судмедэкспертизу.

Следователи пока никак не комментировали произошедшее.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге оставившего записку отцу семиклассника нашли под окнами дома. Юноша не состоял на учете, его воспитывал только отец, несмотря на это, семья считалась благополучной.

Еще раньше совладельца «Охта Групп» нашли с переломами под окнами дома в жилищном комплексе «Парадный квартал» в Петербурге.

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