Стало известно о смерти многодетного россиянина после ссоры с женой

В Екатеринбурге многодетного отца нашли без признаков жизни после ссоры с женой. О смерти россиянина стало известно Ura.ru.
Мужчину обнаружили в квартире в районе Сортировка. Его тело забрали на судмедэкспертизу.
Следователи пока никак не комментировали произошедшее.
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге оставившего записку отцу семиклассника нашли под окнами дома. Юноша не состоял на учете, его воспитывал только отец, несмотря на это, семья считалась благополучной.
Еще раньше совладельца «Охта Групп» нашли с переломами под окнами дома в жилищном комплексе «Парадный квартал» в Петербурге.