Стало известно о смерти многодетного россиянина после ссоры с женой

Ura.ru: Многодетного екатеринбуржца нашли без признаков жизни после ссоры

В Екатеринбурге многодетного отца нашли без признаков жизни после ссоры с женой. О смерти россиянина стало известно Ura.ru.

Мужчину обнаружили в квартире в районе Сортировка. Его тело забрали на судмедэкспертизу.

Следователи пока никак не комментировали произошедшее.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге оставившего записку отцу семиклассника нашли под окнами дома. Юноша не состоял на учете, его воспитывал только отец, несмотря на это, семья считалась благополучной.

Еще раньше совладельца «Охта Групп» нашли с переломами под окнами дома в жилищном комплексе «Парадный квартал» в Петербурге.