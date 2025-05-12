83-летнего российского бизнесмена нашли с переломами под окнами дома

Совладельца «Охта Групп» нашли с переломами под окнами дома в Петербурге

Совладельца «Охта Групп» нашли с переломами под окнами дома в жилищном комплексе «Парадный квартал» в Санкт-Петербурге, передает «Фонтанка».

По сведениям российского издания, 83-летний бизнесмен проживал в квартире на втором этаже. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу и поместили в реанимацию.

Врачи диагностировали у него кататравму, сочетанную травму груди, живота и конечностей.

Предположительно, в момент происшествия рядом с предпринимателем никого не было. Соседи рассказали, что в прошлом у мужчины случались приступы.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге двое неизвестных с молотком зверски избили бизнесмена.

Мужчина отбивался от хулиганов лежа. Его жене брызнули перцовым баллончиком в лицо, когда она звала на помощь. Затем незнакомцы прекратили издевательства и скрылись. Правоохранители объявили их в розыск.