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09:27, 3 апреля 2025Россия

В российском городе неизвестные в масках и с молотком зверски избили бизнесмена

Ura.ru: В Екатеринбурге двое неизвестных с молотком зверски избили бизнесмена
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге двое неизвестных в масках и с молотком зверски избили бизнесмена. Об этом стало известно Ura.ru.

Пострадавший в российском городе отметил, что 29 марта с женой вышел выгуливать собаку. Внезапно к ним подбежали незнакомцы в спортивных костюмах. Они сразу набросились на мужчину.

«Брызнули перцовкой и стали избивать. Как оказалось позже, в руках у них был молоток, который от удара разлетелся. Я просто упал, кровь хлещет, поначалу не мог глаза даже открыть, меня запинывали с двух сторон», — поделился житель Екатеринбурга.

Мужчина отбивался от хулиганов лежа. Его жене также брызнули перцовым баллончиком в лицо, когда она звала на помощь. Затем незнакомцы прекратили издевательства и скрылись.

Пострадавший написал заявление в полицию. Он допустил, что нападение произошло из-за его крупных долгов. В правоохранительных органах подчеркнули, что обращение было зарегистрировано и начата проверка.

Ранее сообщалось, что житель Нефтекамска зверски избил жену и три дня не решался вызвать ей скорую помощь.

ЖЗЛ
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