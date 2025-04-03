В российском городе неизвестные в масках и с молотком зверски избили бизнесмена

Ura.ru: В Екатеринбурге двое неизвестных с молотком зверски избили бизнесмена

В Екатеринбурге двое неизвестных в масках и с молотком зверски избили бизнесмена. Об этом стало известно Ura.ru.

Пострадавший в российском городе отметил, что 29 марта с женой вышел выгуливать собаку. Внезапно к ним подбежали незнакомцы в спортивных костюмах. Они сразу набросились на мужчину.

«Брызнули перцовкой и стали избивать. Как оказалось позже, в руках у них был молоток, который от удара разлетелся. Я просто упал, кровь хлещет, поначалу не мог глаза даже открыть, меня запинывали с двух сторон», — поделился житель Екатеринбурга.

Мужчина отбивался от хулиганов лежа. Его жене также брызнули перцовым баллончиком в лицо, когда она звала на помощь. Затем незнакомцы прекратили издевательства и скрылись.

Пострадавший написал заявление в полицию. Он допустил, что нападение произошло из-за его крупных долгов. В правоохранительных органах подчеркнули, что обращение было зарегистрировано и начата проверка.

Ранее сообщалось, что житель Нефтекамска зверски избил жену и три дня не решался вызвать ей скорую помощь.