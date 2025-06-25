Стало известно о смерти заключившего контракт с Минобороны россиянина после вейпа

На Урале заключивший контракт с Минобороны мужчина покурил вейп и не выжил

В Екатеринбурге мужчина, который заключил контракт с Минобороны России, покурил вейп, после чего не выжил. Об этом сообщил военный адвокат Петр Портнягин, его слова приводит Ura.ru.

По его словам, мужчина решил покурить вейп во время проводов в армию после заключения контракта. Картридж для него житель Урала заказал на маркетплейсе. Оказалось, что внутри катриджа был наркотик.

Похороны мужчины прошли 19 июня. Он проживал в Октябрьском районе Екатеринбурга. Других данных о ситуации нет. Также неизвестно, знал ли мужчина о том, чем были пропитаны картриджи от вейпа.

Ранее в Перми мужчина подписал контракт с Минобороны, получил соответствующие выплаты и исчез. Россиянин решил подписать контракт после окончания срочной службы.