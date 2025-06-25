Стало известно о сомнениях каждой второй женщины в партнере из-за необычной причины

«VK Знакомства»: Каждая вторая женщина сомневалась в партнере из-за гороскопа

Россияне высказались о том, насколько верят в гороскопы. Исследование провел сервис «VK Знакомства». Стало известно, что каждая вторая опрошенная женщина сомневалась в партнере из-за неблагоприятного гороскопа, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе «ВКонтакте».

При этом хотя бы раз проверяли совпадение с партнером по данному показателю более половины респондентов (65 процентов). Еще четверть пользователей указали, что, несмотря на неблагоприятные прогнозы, были счастливы с «неподходящими» партнерами.

«VK Знакомства» также выяснили, что наиболее распространенными способами оценки совместимости у жителей страны являются гороскопы и натальные карты. Кроме того, популярны такие методы, как определение совпадения «языков любви», расчет «матрицы судьбы» и расклады на таро, а также нумерология. При этом в данных вопросах мужчины выражают скептицизм, тогда как женщины занимаются подобным больше для развлечения, чем всерьез.

Кроме того, женщины назвали наиболее отталкивающие их знаки зодиака. Это Скорпион (31 процент), Дева (23 процента) и Лев (19 процентов). Для мужчин таковыми стали Стрельцы (18 процентов), Близнецы (14 процентов) и Скорпионы (13 процентов).

При этом, по мнению большинства опрошенных, главным критерием для построения крепких отношений является совпадение жизненных целей и взглядов. На втором месте по важности — чувство юмора и стиль общения, а сексуальная и бытовая совместимость замкнули тройку приоритетных критериев.

До этого «VK Знакомства» также выяснили, что домоседы оказались более привлекательными для построения отношений, чем тусовщики.