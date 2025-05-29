Раскрыто отношение россиян к домоседам

«VK Знакомства»: Россияне хотят выстраивать серьезные отношения с домоседами

Домоседы оказались более привлекательными для построения отношений, чем тусовщики, о чем свидетельствуют результаты проведенного дейтинг-сервисом «VK Знакомства» среди своих пользователей опроса. Об этом высказался 81 процент респондентов, результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, стало известно, что 67 процентов опрошенных предпочитают домашний образ жизни, тогда как в два раза меньше (33 процента) — более социальный. Отмечается, что для большей половины пользователей важно, чтобы ритм жизни партнера совпадал с их ритмом — для более трети респондентов этот момент был настолько принципиален, что им приходилось заканчивать отношения из-за этого.

При этом, выяснили «VK Знакомства», мужчины чаще отрицательно относятся к активному образу жизни у второй половинки — 40 процентов выступают против участия девушки в вечеринках и частых встречах с друзьями. Среди женщин аналогично настроены против такого образа жизни потенциального партнера лишь 28 процентов. 40 процентов женщин, наоборот, поддерживают активный социальный образ жизни мужчины.

Также стало известно, что партнеры часто пытаются изменить образ жизни друг друга — мужчин призывают стать более активными, а девушек, наоборот, чаще оставаться дома.

Ранее россияне назвали главные «ред-флаги» на первом свидании. Среди таковых оказался неприятный запах — его отметили 83 процента респондентов обоих полов.