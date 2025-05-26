Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:14, 26 мая 2025Ценности

Россияне назвали отталкивающие детали на первом свидании

Twinby: Неприятный запах оказался «ред-флагом» для россиян на первом свидании
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: The Faces / Shutterstock / Fotodom

Россияне назвали главный «ред-флаг» на первом свидании. Совместное исследование магазина «Золотое яблоко» и дейтинг-сервиса Twinby попало в распоряжение «Ленты.ру».

Главным «красным флагом» на первой встрече оказался неприятный запах — его отметили 83 процента респондентов обоих полов. В список отталкивающих деталей также попали мятая одежда, которую не оценили 58 процентов опрошенных. При этом значимость ухоженных рук резко увеличивается с возрастом: с 6 процентов для участников 18-24 лет до 36 процентов у 37-42 лет.

Материалы по теме:
Нарастить лысого Почему борьба с облысением смертельно опасна
Нарастить лысогоПочему борьба с облысением смертельно опасна
13 сентября 2016
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023

Кроме того, упоминались и индивидуальные раздражители: резиновые «кроксы», татуировки, ногти-стилеты и губы с филлерами. Что касается макияжа, то с возрастом отношение к его броскости существенно меняется. Яркий и акцентный макияж — стрелки, красная помада, активное контурирование — считается подходящим для первого свидания у женщин 18-24 лет (71 процент), но среди женщин старше 30 лет эта цифра снижается вдвое. Сдержанный макияж или его отсутствие предпочитают мужчины всех возрастов, и эта тенденция усиливается в старших возрастных группах.

В декабре 2024 года психолог сервиса для поиска отношений Teamo Татьяна Любина назвала стоп-фразы на первом свидании. Также она напомнила о базовой грамотности, указав на неправильность слов «ихний» и «звонит» с неправильным ударением. Все это, по ее мнению, может насторожить потенциального избранника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

    Пользователям одной соцсети подсказали способ заработать

    На Украине рассказали о красных линиях на переговорах с Россией

    В ЕС захотели отказаться от помощи украинским беженцам

    В России предрекли ответ за участившиеся атаки беспилотников ВСУ

    Семья российского священника получила орден «Родительская слава»

    Инвесторы потратили 135 миллионов рублей на ужин с Трампом и остались недовольны едой

    Задержание ФСБ курируемых из Польши террористов попало на видео

    Артемий Лебедев дал совет получившему запрет на въезд в Россию зрителю

    Российского бойца протащили за машиной на тросе за попытку сдаться в плен и сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости