Россияне назвали отталкивающие детали на первом свидании

Twinby: Неприятный запах оказался «ред-флагом» для россиян на первом свидании

Россияне назвали главный «ред-флаг» на первом свидании. Совместное исследование магазина «Золотое яблоко» и дейтинг-сервиса Twinby попало в распоряжение «Ленты.ру».

Главным «красным флагом» на первой встрече оказался неприятный запах — его отметили 83 процента респондентов обоих полов. В список отталкивающих деталей также попали мятая одежда, которую не оценили 58 процентов опрошенных. При этом значимость ухоженных рук резко увеличивается с возрастом: с 6 процентов для участников 18-24 лет до 36 процентов у 37-42 лет.

Кроме того, упоминались и индивидуальные раздражители: резиновые «кроксы», татуировки, ногти-стилеты и губы с филлерами. Что касается макияжа, то с возрастом отношение к его броскости существенно меняется. Яркий и акцентный макияж — стрелки, красная помада, активное контурирование — считается подходящим для первого свидания у женщин 18-24 лет (71 процент), но среди женщин старше 30 лет эта цифра снижается вдвое. Сдержанный макияж или его отсутствие предпочитают мужчины всех возрастов, и эта тенденция усиливается в старших возрастных группах.

В декабре 2024 года психолог сервиса для поиска отношений Teamo Татьяна Любина назвала стоп-фразы на первом свидании. Также она напомнила о базовой грамотности, указав на неправильность слов «ихний» и «звонит» с неправильным ударением. Все это, по ее мнению, может насторожить потенциального избранника.