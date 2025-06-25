Ставку по семейной ипотеке захотели обнулить для некоторых россиян

Депутат Слуцкий: Ставку по семейной ипотеке нужно обнулить для многодетных семей

Ставку по семейной ипотеке захотели обнулить для многодетных россиян. С таким предложением обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.

Депутат предлагает дифференцировать процент по льготным кредитам на жилье в зависимости от количества детей в семье. Так, россиянам с одним ребенком до 6 лет нужно предложить ипотеку под 6 процентов, с двумя детьми — под 3 процента, а с тремя и более — под 0 процентов.

По словам Слуцкого, увеличение количества детей в семье требует улучшения жилищных условий. При этом текущие условия семейной ипотеки, которую выдают под 6 процентов годовых с первоначальным взносом 20 процентов, для многих оказываются неподъемными. Парламентарий убежден, что обнуление ставки для многодетных семей побудит россиян рожать третьих и последующих детей.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением снизить кредитные ставки в рамках программы «Семейная ипотека» до 3 процентов.