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15:08, 25 июня 2025Экономика

Ставку по семейной ипотеке захотели обнулить для некоторых россиян

Депутат Слуцкий: Ставку по семейной ипотеке нужно обнулить для многодетных семей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ставку по семейной ипотеке захотели обнулить для многодетных россиян. С таким предложением обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.

Депутат предлагает дифференцировать процент по льготным кредитам на жилье в зависимости от количества детей в семье. Так, россиянам с одним ребенком до 6 лет нужно предложить ипотеку под 6 процентов, с двумя детьми — под 3 процента, а с тремя и более — под 0 процентов.

По словам Слуцкого, увеличение количества детей в семье требует улучшения жилищных условий. При этом текущие условия семейной ипотеки, которую выдают под 6 процентов годовых с первоначальным взносом 20 процентов, для многих оказываются неподъемными. Парламентарий убежден, что обнуление ставки для многодетных семей побудит россиян рожать третьих и последующих детей.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением снизить кредитные ставки в рамках программы «Семейная ипотека» до 3 процентов.

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