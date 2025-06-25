Страны БРИКС призвали создать на Ближнем Востоке зону без ядерного оружия

Страны БРИКС предложили создать безъядерную зону на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке необходимо создать зону, которая будет полностью свободна от ядерного оружия, а также от других видов оружия массового уничтожения. Такой призыв содержится в совместном заявлении БРИКС, опубликованном на сайте МИД Бразилии.

«Ядерные гарантии, безопасность и защищенность должны соблюдаться всегда, в том числе в ситуациях вооруженного конфликта, чтобы защитить людей и окружающую среду от вреда ... Мы подтверждаем необходимость создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что решать разногласия следует не при помощи насилия, а путем диалога с использованием дипломатических каналов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».