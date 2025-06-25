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05:52, 25 июня 2025Мир

Страны БРИКС призвали создать на Ближнем Востоке зону без ядерного оружия

Страны БРИКС предложили создать безъядерную зону на Ближнем Востоке
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

На Ближнем Востоке необходимо создать зону, которая будет полностью свободна от ядерного оружия, а также от других видов оружия массового уничтожения. Такой призыв содержится в совместном заявлении БРИКС, опубликованном на сайте МИД Бразилии.

«Ядерные гарантии, безопасность и защищенность должны соблюдаться всегда, в том числе в ситуациях вооруженного конфликта, чтобы защитить людей и окружающую среду от вреда ... Мы подтверждаем необходимость создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что решать разногласия следует не при помощи насилия, а путем диалога с использованием дипломатических каналов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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