Суд решил судьбу обвинившего СССР в союзе с нацистской Германией российского журналиста

В Петербурге журналист Витушкин получил год колонии за реабилитацию нацизма

В Санкт-Петербурге суд приговорил журналиста и краеведа Дмитрия Витушкина к одному году лишения свободы за экстремистские рассуждения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети»). Свою вину он признал. Мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении, с лишением права заниматься администрированием сайтов и размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете сроком на три года. Отмечается, что он должен самостоятельно приехать в колонию.

Как установил суд, 17 декабря 2022 года Витушкин в своей группе «Ингерманландия» написал комментарий с ложными сведениями о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны. По его мнению, в этот период СССР имел союзнические отношения с нацистской Германией. Отмечается, что в качестве обоснования журналист привел пакт Молотова — Риббентропа.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали подростка-нациста, уничтожившего копию Знамени Победы.